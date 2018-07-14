مصر.. هذه آخر مستجدات قضية "أطفال أكياس القمامة"

توصلت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لهوية 5 أشخاص مشتبه في تورطهم بواقعة العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية في الهرم الأسبوع الماضي.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أن فرقها ما زالت تكثف جهودها للقبض على الجناة.

وقال مصدر أمني إن المجني عليهم كانوا نزلاء في إحدى دور الرعاية.

وأوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على سائق دراجة نارية "توك توك"، الجمعة، أظهرته كاميرا مراقبة مثبتة في أعلى سور قريب من مكان العثور على الأطفال، وأدلى السائق بأوصاف المشتبه بهم.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد عثرت في محافظة الجيزة، الأسبوع الماضي على جثث 3 أطفال داخل أكياس قمامة، ملقاة بجانب الطريق بجوار فندق بمنطقة المريوطية.

وبدأت أجهزة الأمن في إجراء تحرياتها حول الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة، وبلاغات الفقد المحررة في الآونة الأخيرة، كما قامت برفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن قامت بمعاينة أكياس القمامة، وتبين أن جثث الأطفال تعرضت للنهش من الكلاب.

وكان تقرير مبدئي للطب الشرعي في مصر حول الحادث قد كشف سبب وفاة الأطفال.

موضوع يهمك كشف تقرير مبدئي للطب الشرعي في مصر حول حادث جثث الأطفال الثلاثة التي عُثر عليها، اليوم الثلاثاء، بأكياس قمامة بالمريوطية... الطب الشرعي المصري يكشف سبب وفاة "أطفال أكياس القمامة" مصر

وذكر التقرير أن الأطفال الثلاثة توفوا حرقا واختناقاً، مؤكداً أن أعضاءهم الداخلية لم تنتزع منهم.

وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة أعمارهم هي عام ونصف، وعامان، و5 أعوام، وتم أخذ عينات من جثثهم لتحليلها، مؤكداً أن ألسنة اللهب وصلت لأجساد الأطفال، وهو ما أدى لسواد بشرتهم واختناقهم.