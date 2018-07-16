صور لوزيرة مصرية "على أعصابها" خلال مباراة فرنسا

خلال مشاركتها في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باريس بالقاهرة، لأعضاء الجالية الفرنسية بمصر لمشاهدة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا، عاشت وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط لحظات عصيبة، مثلها أي مشجع لكرة القدم.

وتفاعلت الوزيرة المصرية مع المباراة ولحظاتها المشوقة والمثيرة، وعبرت عن فرحتها عقب كل هدف تحرزه فرنسا، والتقطت كاميرات وسائل إعلام مصرية لها صوراً تكشف لحظات حماسها، وترقبها، وذهولها، وفرحتها، وتشجيعها لمنتخب فرنسا.

وهنأت الوزيرة المصرية السفير الفرنسي ستيفان روماتييه، وأعضاء السفارة، وأعضاء الجالية، عقب نهاية المباراة وحصول فرنسا على اللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وعقب انتهاء المباراة خرج أعضاء الجالية إلى الشوارع المحيطة بساحة المعهد الفرنسي، ليعبروا عن فرحتهم بفوز منتخب بلادهم، وشاركهم المئات من المصريين الفرحة مرددين الأغاني والهتافات لفرنسا ولاعبي منتخبها .