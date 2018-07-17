بعد قيادة طفل له.. خط ساخن بمصر لمخالفات المترو

خصصت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل #مترو_الأنفاق، خطا ساخنا للإبلاغ عن #مخالفات_المترو، وذلك بعد واقعة قيام طفل بقيادة أحد قطاراته على الخط الثاني أمس.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن فيديو لأحد قائدي القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق، مصطحبا ابنه داخل كابينة القيادة بالمخالفة للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، صحيحة تماما، وقررت الشركة التحقيق فيها.

وأضافت أن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، قام بإصدار قرار بإيقاف قائد القطار عن العمل، وتحويله للشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وقرر رئيس المترو إصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع قائدي القطارات، ووضعه بملاحظة السائقين، يتضمن تعليمات بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار، مشددا على أن الشركة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين.

وقالت الشركة إن هذا التصرف فردي ولا يمكن تعميمه على باقي طوائف التشغيل، التي تعمل على مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً.

وخصصت الشركة خطا ساخنا، طالبت المواطنين بالاتصال عليه في حالة وجود أي شكاوى أو ملاحظات أو مخالفات لديهم تتعلق بمرفق مترو الأنفاق.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر، قد تداولوا فيديو لطفل يقود المترو بالجيزة بمباركة والده، الأمر الذي أثار غضباً عارماً ودفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل.

وكشف الفيديو الذي التقطه أحد ركاب المترو قيام قائد قطار مترو الأنفاق للخط الثاني الجيزة شبرا الخيمة، بتدريب ابنه المتواجد معه في قمرة القيادة، رغم مخالفة ذلك لقواعد التشغيل، على قيادة المترو.

وأبدى أحد الركاب غضبه بعدما لاحظ أن قيادة القطار غير طبيعية، وأن المترو يتعرض للاهتزاز خلال الرحلة، وتوجه على الفور للسائق عندما توقف القطار في إحدى المحطات لاستطلاع الأمر، ليكتشف أن نجل السائق البالغ من العمر 9 سنوات هو من يقود المترو.

وعبر الراكب عن استيائه مما حدث ليتفاجأ أن السائق يبرر له الموقف بأنه يدرب ابنه وأنه لا توجد مخالفة في الأمر، لينصرف الراكب رافضاً إكمال رحلته.