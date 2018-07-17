مصر تقر قانونا يسمح بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية

أقر مجلس النواب المصري قانوناً يسمح بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بأراضيها.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أن #مجلس_النواب وافق، نهائيا على قانون تنظيم وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات، بما يُساهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالي، وربطها بمثيلاتها في الدول المتقدمة.

وكشف الوزير المصري أن القانون يتضمن منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم.

وتقرر وفقا للقانون تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلا عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالجامعة الفرع.

وينص القانون وفق ما يؤكده الوزير على التزام الفروع بالقوانين المصرية، وأن تقدم الجامعة لأجهزة الدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.

وتضمن القانون نصا يؤكد الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على القيم الراسخة للشعب المصري.