هذه حقيقة إضافة مواد للخبز لإضعاف خصوبة المصريين

كشفت وزارة التموين المصرية حقيقة ما تردد عن إضافة مادة على #الخبز تضعف #الخصوبة_لدى_المصريين بهدف تقليل الكثافة السكانية.

وأكدت الوزارة عدم إضافة أي مادة على الخبز، موضحة أنه تم تحريف تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الخاص بإضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز.

وأشارت الوزارة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة، وتستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.

وقالت إنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول، بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، إضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاجه.