السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي مجددا توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في قضية مقتل الطالب الإيطالي #جوليو_ريجيني والذي عثرت عليه السلطات المصرية مقتولا وملقاة جثته على جانب طريق في فبراير 2016.

وقال الرئيس المصري خلال استقباله اليوم الأربعاء #ماتيو_سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، إن مصر تمتلك الإرادة القوية والرغبة في التوصل والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية، مشيراً إلى حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الصعد المختلفة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر مستجدات الملف الليبي والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وقال إن الجانبين توافقا حول مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مثمناً التعاون القائم بين الجانبين على مختلف الصعد، خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد المسؤول الإيطالي بتعاون السلطات المصرية في قضية مقتل الطالب ريجيني للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.