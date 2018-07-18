دسوا لها مخدرات.. مسنة أطلقتها السعودية تعود إلى مصر

تمكنت #القنصلية_العامة_المصرية في #جدة من إنهاء قضية المواطنة سعدية عبد السلام، التي دس لها متهمون المخدرات في حقيبتها خلال رحلتها لأداء #العمرة، وسيتم إعادتها إلى مصر مساء اليوم الأربعاء.

وقالت القنصلية المصرية في بيان لها إنها قامت بإنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية سعدية عبد السلام، متوجهة بالشكر إلى كافة الجهات الرسمية في #السعودية و #مصر، خاصة أجهزة النيابة العامة في البلدين، التي تعاونت لإظهار الحقيقة وإنهاء القضية.

وناشدت القنصلية المواطنين المصريين بضرورة الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في #السعودية، وحذرت من حمل أو نقل أي أغراض لا تخصهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وكانت السلطات السعودية قد قررت الإفراج عن المصرية سعدية، البالغة من العمر 72 عاما، بعد أن دس لها متهمون مخدرات خلال سفرها لتأدية العمرة على نفقة أحد الأشخاص.

وصرح القنصل العام المصري في جدة بأن القنصلية المصرية نجحت في الإفراج عن المواطنة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية للجانب السعودي والتي أثبتت براءة المسنة.

وذكرت السيدة أن أحد الأشخاص تبرع لها لأداء العمرة، وطلب منها أن تصطحب معها حقيبة لتوصيلها لأحد الأشخاص سيكون في انتظارها لدى وصولها السعودية، وفور وصولها تم القبض عليها، بعد اكتشاف وجود مخدرات بتلك الحقيبة.

ومن جانبها، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من القبض على الجاني الحقيقي، وأفادت أنه يعمل جزارا ويقيم بنفس القرية، وقام بتسفير السيدة المسنة لأداء العمرة، ووضع حقيبة بداخلها أقراص مخدرة ضمن متعلقاتها.

وأضافت الوزارة أن مديرية أمن الدقهلية قامت باستهداف المتهم، وتمكنت من تحديد محل هروبه بمنطقة الأهرام بالجيزة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات وضبطه بشقة بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأعلنت الوزارة القبض على متهم آخر في الواقعة، حيث تمكنت من ضبط "مصطفى. ع"، 39 سنة، عاطل ومقيم بمدينة نبروه وتبين اشتراكه مع المتهم الرئيسي في الجريمة.