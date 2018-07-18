مصر تعيد فتح معبر رفح

قررت السلطات المصرية مساء الثلاثاء إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركة المسافرين بالاتجاهين الأربعاء.

وقالت إدارة معبر رفح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن السلطات المصرية أبلغتهم مساء الثلاثاء بقرار فتح المعبر أمام حركة المسافرين، عقب ساعات من إعادتها فتحه للسماح بعودة العالقين في الصالة المصرية منذ يومين إلى قطاع غزة.

وتوقف العمل بمعبر رفح منذ ظهر الاثنين حتى مساء الثلاثاء في الاتجاهين بسبب عطل أصاب شبكة الحواسيب في الصالة المصرية من المعبر وفق ما أعلنت السلطات المصرية.

وشددت إسرائيل حصارها لغزة الثلاثاء ومنعت تسليم الوقود عبر معبر كرم أبو سالم الوحيد لعبور البضائع بين إسرائيل والقطاع بعد إطلاق عشرات الطائرات الورقية الحارقة على طول الحدود بهدف التسبب بحرائق في مزارع إسرائيلية.