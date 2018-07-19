مصر.. شاحنة اقتحمت منزلاً وكافتيريا فقتلت 12 وأصابت 28

أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 12 مواطناً وإصابة 28 آخرين في حادث سير بالمنيا جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الحادث وقع بسبب انقلاب شاحنة محملة بإسمنت، ثم اصطدامها بسيارة "ميكروباص" وبمنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين والتنسيق مع كلية الطب بالمنيا لاستقبال أي حالات تتطلب تدخلات جراحية دقيقة.

وأشار مجاهد إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف مجهزة، حيث تم نقل 4 من حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، و6 بمشرحة المنيا العام، و2 بمشرحة مستشفى التأمين الصحي، لافتاً إلى أن 3 من المصابين تلقوا العلاج بمستشفى المنيا للتأمين الصحي، وخرجوا بعد تحسن حالتهم.

وأضاف أنه تبقى 19 مصابا بمستشفى المنيا للتأمين الصحي، كما تم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى المنيا العام، و2 إلى مستشفى جامعة المنيا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ، والبطن، وكسور بالحوض والضلوع والقدم، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.