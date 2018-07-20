اتفاق مصري سوداني على تشكيل لجنة تسيير لمشروعات البلدين

اتفقت مصر والسودان على تشكيل لجنة تسيير بينهما برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وخلال جلسة مباحثات عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم مساء الخميس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، وجه الرئيسان بتشكيل اللجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية الجهات المعنية لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها، وتكثيف الجهود لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الرئيس السيسي، أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى له في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي تجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين.

تطورات إيجابية متواصلة

وأشاد الرئيس المصري بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن تقديره والشعب السوداني للعلاقات الأخوية التاريخية مع مصر وشعبها، مشيراً إلى التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وأكد الرئيس السوداني حرص بلاده على تعزيز وتفعيل أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، بما يعود بالنفع على الشعبين ويلبي طموحاتهما التنموية.

تنسيق وتشاور مكثف

وأشار الرئيس السوداني كذلك إلى تشابك مصالح البلدين وارتباط أمنهما القومي، ما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.

وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعظيم التعاون الاقتصادي وتعزيز مختلف جوانب التعاون المشترك، في مجالات البنية التحتية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني.

وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيسان بالمستوى المتميز من التنسيق الاستراتيجي والسياسي والأمني بين البلدين، والذي يهدف للحفاظ على الأمن القومي لمصر والسودان، ودفع جهود تحقيق التنمية والتعمير لصالح جميع شعوب المنطقة.