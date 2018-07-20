الأزهر يدين قانون الدولة القومية اليهودية: عنصرية بغيضة

أدان الأزهر الشريف قانون الدولة القومية اليهودية الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي مؤكدا أنه خطوة عنصرية بغيضة.

وقال الأزهر في بيان له إنه يدين بشدة إقدام #إسرائيل على إقرار ما يسمى بـ"قانون #الدولة_القومية_اليهودية "، وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني.

وأكد الأزهر أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بدأت بوعد بلفور المشؤوم، ثم أخذت منحى خطيرا بقرار الإدارة الأميركية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال الأزهر إن فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه، مضيفا أن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.