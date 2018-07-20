السيسي يلتقي رموز السودان: مصر لا تتآمر على أي دولة 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن #مصر لا تتدخل في شؤون أحد، ولا تتآمر على أي دولة.

وطالب خلال لقائه في #الخرطوم عدداً من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، الأجهزة الإعلامية في البلدين بالقيام بدور إيجابي وبناء في توطيد العلاقات بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة #السودان والالتقاء بمفكريها وقيادات العمل السياسي السوداني، مشيراً إلى أن الزيارات المتعاقبة بين الدولتين تؤكد حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية وإجهاض أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.

وأكد الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر.

وأشاد السيسي بما تبذله الدولتان حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما، وقيام لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين بتجاوز العديد من الصعوبات التي كانت تواجهها، وترفيع اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي وانعقادها بالخرطوم في أكتوبر المقبل، معلنا تشكيل لجنة التسيير بين البلدين لتحديد خطط واضحة بأهداف محددة وجداول زمنية لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ.

وكشف الرئيس المصري عن الشروع في تنفيذ مشروعات قومية مشتركة بين البلدين، منها الربط الكهربائي ومد خطوط السكك الحديدية بين الدولتين، مؤكداً أن هناك آفاقاً واسعة للارتقاء بعلاقات التعاون إلى أبعد مدى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أيضاً على أهمية تعزيز العلاقات الحزبية والشعبية بشكل متواز مع العلاقات الرسمية بين البلدين، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز العلاقات الثنائية بوجه عام لتجاوز أية قضايا عالقة بين الجانبين.

وشدد السيسي على أهمية قيام الجانبين باتخاذ خطوات متسارعة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي، يضمن قيام إعلام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا والنأي عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان، مؤكداً أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.