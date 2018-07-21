الثعابين تهاجم قرية مصرية جديدة وتخلف قتيلين و5 مصابين

بعد أن تسببت في مصرع اثنين، وإصابة العشرات في قرية منية السعيد بمدينة المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة شمال #مصر، هاجمت #الثعابين أهالي قرية "شبرا بخوم" التابعة لمركز قويسنا محافظة #المنوفية، وخلفت قتيلين و5 مصابين.

وفوجئ أهالي القرية بوفاة اثنين من الأهالي بلدغات ثعابين، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم لمستشفى قويسنا المركزي، وحقنهم بالمصل المضاد للسم.

وكشف أهالي القرية أن الثعابين انتشرت بكثافة في القرية والحقول والمنازل، حيث أثارت الفزع لدى المواطنين الذين توقفوا عن الذهاب لحقولهم، حرصا على أرواحهم، مؤكدين أن سيارات الإسعاف أصبحت تتردد على القرية لنقل المصابين بلدغات الثعابين.

من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية لـ"العربية.نت" إن الحر وموسم التزاوج وانتشار مخلفات الزراعة بالقرية، وراء انتشار الثعابين التي تتخذ من هذه المخلفات أوكارا وجحورا لها، مضيفا أن الثعابين تسببت في وفاة رجل وسيدة.

وأضاف أن حالة الوفاة الأولى كانت لرجل يدعى إبراهيم معروف تعرض للدغة ثعبان، ومكث في منزله لمدة 4 ساعات قبل أن يذهب للمستشفى لتلقي العلاج والحقن بالمصل، ونتيجة لتأخره انتشر السم في جسده، ولم تفلح الإسعافات في إنقاذه، فيما كانت الحالة الثانية لسيدة تعرضت للدغة ثعبان خلال تواجدها في منزلها، وتأخرت في الذهاب للمستشفى، حتى انتشر السم أيضا في جسدها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال إن المصابين يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات قويسنا والوحدة الصحية للقرية، وحالتهم مستقرة، مضيفا أن الأمصال الخاصة بالسم متوافرة في الوحدة المحلية للقرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الوضع في القرية أصبح تحت السيطرة، بعد توافر الأمصال وقيام الوحدة المحلية بإزالة مخلفات الزراعة المنتشرة في القرية، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى قويسنا، والوحدات الصحية بالقرى المجاورة، وتخصيص سيارة إسعاف بالقرية لنقل أي إصابات جديدة بلدغ الثعبان.

واجتاحت الثعابين قرية منية السعيد قبل أسبوعين بمدينة المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة وأدت لوفاة اثنين وإصابة العشرات.