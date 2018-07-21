مصر تطالب الفضائيات وصناع الدراما بعدم الترويج للتبغ

طالبت مصر الفضائيات العاملة بالبلاد، وصناع الدراما بعدم الترويج المباشر وغير المباشر، لمنتجات التبغ.

والتقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، عددا من مسؤولي الفضائيات المصرية وشركات إنتاج الدراما ونقيب الفنانين، بهدف تناول الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان المقبل لقضية التدخين وتعاطي المخدرات، حيث طالبتهم بعدم الترويج لمشاهد التعاطي، خاصة في ظل قيام بعض الأعمال بعرض مشاهد التدخين والمخدرات دون التطرق للتداعيات والآثار السلبية للمشكلة.

وجاء الاجتماع بناء على نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للوزارة، والتي تشير إلى عرض الكثير من الأعمال الدرامية على مدار الأربع سنوات الماضية لظاهرة تعاطي المخدرات دون التطرق للآثار السلبية، في الوقت الذي تروج فيه بعض الأعمال لمنتجات التبغ بشكل غير مباشر.

وطالبت الوزيرة المصرية بعدم الترويج المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ بما يتوافق مع نصوص القانون رقم 85 لسنة 2002، والاتفاقية الإطارية الدولية لمنع التبغ، وكذلك الاستمرار في التصنيف العمري للأعمال، إضافة إلى عدم ظهور مشاهد التدخين أو التعاطي بالحملات الترويجية والإعلانية للأعمال الدرامية.