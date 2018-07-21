مصر: قانون "يهودية الدولة" بإسرائيل عنصري ويجهض السلام

أعلنت مصر رفضها تبني #الكنيست_الإسرائيلي قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، إن القانون الذي ينص على أن #إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير، يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين #الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

وأشارت الخارجية المصرية إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة لـ #القضية_الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكدة على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات، والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

في غضون ذلك استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة إقرار القانون، مؤكدة أنه يعكس "العنصرية البغيضة" وهي السمة الأساسية لقوات الاحتلال.

وشددت دار الإفتاء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار سلسلة الغطرسة والانتهاكات والتنكيل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعت دار الإفتاء كافة منظمات وهيئات المجتمع الدولي ذات الصلة إلى ضرورة التحرك فعليا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من عمليات القتل والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوقه في إقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره.