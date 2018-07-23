الفيفا ينعى مدرباً مصرياً توفي عقب هدف للسعودية

نعى الاتحاد العالمي لكرة القدم "الفيفا" مدربا مصريا توفي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية عقب إحراز المنتخب السعودي لهدف الفوز على نظيره المصري في المباراة التي جمعت الفريقين في تصفيات كأس العالم بروسيا 25 يونيو الماضي.

وتلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برقية عزاء من جيانو انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وفاة عبد الرحيم محمد مدرب الزمالك السابق والمحلل الرياضي بالتلفزيون المصري.

وقال رئيس الفيفا في برقيته "نيابة عن الفيفا وأسرة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، أود أن أعرب عن أعمق تعازينا لكرة القدم المصرية، وإلى عائلة وأصدقاء وأحباء المدرب الراحل عبد الرحيم محمد، وكذلك أسرة التليفزيون المصري وقناة النيل الرياضية"، مضيفا: إننا نأمل أن تساعد كلماتنا في تقديم الدعم بطريقة أو بأخرى على تحقيق بعض السلام والعزاء، في هذا الوقت الحزين.

وكان المدرب المصري، عبد الرحيم محمد، لاعب الزمالك السابق ،قدد تعرض لأزمة قلبية حادة، أثناء تحليله لمباراة منتخب مصر أمام السعودية، بمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، حيث سقط مغشياً عليه فور إحراز المنتخب السعودي هدف الفوز على مصر.

وعلى الفور نقلت سيارة إسعاف المدرب لمستشفى القصر العيني، حيث تبين توقف عضلة القلب.

وأكد الدكتور أحمد طه، مدير مستشفى القصر العيني، أن طاقماً طبياً على أعلى مستوى، حاولوا إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، لكن المدرب لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن عبد الرحيم محمد من مواليد العام 1952 وكان ضمن نجوم الجيل الذهبي للزمالك في السبعينيات والثمانينيات مع نجوم الفريق، طه بصري وحسن شحاتة وفاروق جعفر، وعقب اعتزاله تولى تدريب الفريق الأول للنادي، كما تولى تدريب عدة أندية في الدرجة الثانية، آخرها نادي الترسانة.