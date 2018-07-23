والدة شاتمة المصريين: أملي في عفو السيسي

تقدمت وداد المصري والدة السائحة اللبنانية #منى_المذبوح، والتي قضت محكمة مصرية بمعاقبتها بالسجن 8 سنوات بتهمة سب المصريين، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتذار لكل المصريين وللرئيس عبد الفتاح #السيسي عما بدر من ابنتها.

وقالت في مقابلة مع "العربية.نت" اليوم الاثنين إن المحكمة ستنظر طلب الاستئناف على الحكم الصادر بحق ابنتها يوم الأحد المقبل، حيث قدم محاموها دفوعا جديدة، ومستندات تكشف حالتها الصحية، التي تؤكد إصابتها بحالات عصبية ونفسية شديدة بسبب عملية جراحية أجرتها قبل 12 عاما، وأدت لتركيب شرائح إلكترونية في شرايين المخ، إضافة لوجود خلل في وظائف الغدة الدرقية لديها، وهو ما يثير الشفقة عليها والتعاطف مع حالتها.

وأضافت أن ابنتها تعشق مصر، وتسافر للقاهرة للسياحة بمفردها، ونحن كأسرة نسمح لها بالسفر بمفردها لمصر، ثقة منا في أخلاق المصريين، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تزور القاهرة للمرة الثالثة عندما حدثت واقعة الفيديو.

وكشفت الأم أن زوجها لم يوافق على سفر ابنته هذه المرة، وكان يقول لهم إنه يشعر بالقلق من تلك الرحلة، وإن قلبه غير مطمئن، مؤكدة أنه كان يشعر أن ابنته سيصيبها مكروه خلال رحلتها الأخيرة.

وأكدت أن ابنتها لديها عقدة من التحرش وتعرضت قبل سفرها لمصر بشهر واحد للتحرش من رجل دين في بيروت، وقامت بالتطاول عليه أمام الجميع، فضلا عن أنها تكره أي شخص يمكن أن يرمق جسدها، مضيفة أنه رغم عصبية ابنتها، التي تصل في بعض الأحيان للانفعال عليها وعلى والدها وشقيقها، إلا أنها طيبة القلب وتنسى أي إساءة بعد لحظات.

وقالت إن ابنتها تعرضت للتحرش خلال رحلتها الأخيرة إلى القاهرة، وهو ما أدى لانفعالها وتعصبها، وقيامها ببث فيديو حاولت فيه التنفيس عن غضبها، موضحة أنها لو كانت سيئة النية لكانت قد بثت الفيديو بعد مغادرتها مصر، لكنها ولحسن نواياها وتعبيرا عن غضبها، بثت الفيديو خلال تواجدها في مصر، كما بثت فيديو آخر اعتذرت فيه عما بدر منها في الفيديو الأول.

وأكدت والدة منى المذبوح أنها زارت ابنتها في سجن النساء بالقناطر قبل أيام، وكانت منهارة تماما، وحالتها النفسية سيئة للغاية، وطلبت من الأسرة توصيل اعتذارها لمصر والرئيس السيسي، كما أعلنت ندمها، وقالت إنها لو تم الإفراج عنها، ستزور مصر مرة أخرى مالم يتم منعها من الدخول.

وكشفت الأم أن والد ابنتها التقى اليوم الاثنين بوزير الخارجية اللبناني، وقدم له مذكرة اعتذار لمصر، طالبا منه توصيلها للسلطات المصرية، كما تقدم باعتذار خطي مكتوب للسفارة المصرية في بيروت، مضيفة أن رسالة الاعتذار وصلت لوزارة الخارجية المصرية.

وذكرت الأم أنها سيدة مسنة ومريضة وخضعت من قبل لجراحتين في القلب وكذلك زوجها، مناشدة الرئيس المصري السيسي العفو عن ابنتها، وطالبت السلطات القضائية المصرية بالنظر بعين الرحمة لظروف الأسرة المرضية وحالة ابنتها الصحية.

وأشارت إلى أن ظروف الأسرة المالية لا تساعدها على السفر لمصر كل شهر لمتابعة حالة ابنتها وتطورات قضيتها، ولذلك فهي تأمل في عفو الرئيس المصري عن ابنتها، مضيفة أن منى المذبوح أخطأت وندمت على هذا الخطأ، وقدمت اعتذارا لكل مصري، وتأمل في أن يسامحها المصريون ويعتبرونها كابنتهم.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بحبس السائحة اللبنانية منى 8 سنوات بتهمة نشر فيديو على "فيسبوك" خادش للحياء وازدراء الأديان، وإهانة المصريين بألفاظ يعاقب عليها القانون.