ماس كهربائي.. حريق ضخم في قلب القاهرة

شب حريق ضخم في #نقابة_التجاريين بشارع رمسيس وسط العاصمة المصرية #القاهرة.

ودفعت السلطات المصرية 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمباني والمنشآت المجاورة. وذكر شهود عيان أن النيران التهمت الطابق الأخير من المبنى الذي يقع بالقرب من دار القضاء العالي وعدة منشآت حكومية وخدمية هامة.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحادث حدوث ماس كهربائي بسبب الحر أدى لاشتعال النيران في الطابق الأخير من مبنى النقابة. ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين.

يذكر أن مصر تتعرض لموجة من الحر الشديد، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 41 درجة مئوية في القاهرة، وتصل إلى 46 في أقصى الجنوب.