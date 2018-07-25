مصري يكشف سر قتله زوجته وأبناءه الأربعة قبل أن ينتحر

شهدت مدينة الزرقا بدمياط في دلتا مصر، مذبحة بشعة، حيث قام سائق بقتل زوجته ذبحا ثم سمم أبناءه الأربعة، ليلقى 3 منهم مصرعهم، وعقب انتهاء جريمته انتحر بتناول السم.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن دمياط وشهود عيان لـ"العربية.نت" أن سائق توك توك بقرية شرمساح التابعة لمدينة الزرقا، يدعى السيد فكري شرف، قتل أسرته قبل أن يتناول #السم وينتحر.

وقالوا إن الأهالي فوجئوا بأصوات استغاثة قادمة من المنزل، وفور دخولهم اكتشفوا وجود #جثة_الزوجة غارقة في دمائها وملقاة على الأرض، وبجوارها أطفالها الأربعة يتألمون ويصرخون، كما فوجئوا بالزوج ملقى على الأرض وفي حالة فقدان للوعي.

وأضافوا أنه تم نقل الجميع للمستشفى، حيث توفي 3 من الأطفال متأثرين بالسم، كما توفي الأب بعدهم بنحو 3 ساعات، فيما ما زالت طفلة من الأبناء في المستشفى في حالة حرجة.

وقبل وفاته اعترف الأب أمام رجال الأمن بأنه بدأ تنفيذ المذبحة بقتل زوجته وطعنها #طعنات حادة في الصدر، ثم أجهز عليها بذبحها من رقبتها، مبررا ذلك برغبته في التخلص منها لطلباتها الكثيرة والمتكررة، ثم قام بوضع السم لأبنائه الأربعة في الطعام، وفور دخول الأهالي وأشقائه عليه واكتشافهم الجريمة، تناول السم ليتخلص من نفسه.

وكشف مصدر طبي بمستشفى الزرقا أن #السم الذي تناوله الأب والأبناء هو حبوب الغلة القاتلة، والتي تسبب الوفاة خلال ساعة على الأكثر، مضيفا أن جهود الأطباء لم تفلح في إنقاد 3 أطفال، حيث توفوا متأثرين بإصابتهم بالسم، فيما مازالت طفلة في حالة حرجة وهي فاطمة 5 سنوات.

وتبين أن خلافات شديدة نشبت بين الزوجة وتدعى اعتماد حامد (33 سنة) ربة منزل وزوجها بسبب عجزه عن توفير طلباتها، وقيامها بمغادرة منزل الزوجية أكثر من مرة، كما تبين أن الزوج متزوج من أخرى وأنجب منها طفلا، وهو ما أدى لتفاقم الخلافات.

وكانت مصر شهدت مذبحتين عائليتين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث عثرت الشرطة على أسرة كاملة مقتولة رمياً بالرصاص في مدينة الرحاب، ومازالت الأجهزة الأمنية تسعى لكشف ملابساتها، كما أقدم نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس على قتل زوجته وابنتيه شنقا في منقطة بولاق الدكرور خلال مباراة مصر وروسيا في تصفيات كأس العالم.