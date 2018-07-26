شاهد سفير بريطانيا بمصر يتحدث العربية ويشجع هذا النادي

تفقد #جون_كاسن #السفير_البريطاني_بالقاهرة، مقر نادي الاتحاد بالإسكندرية شمال #مصر معلناً تشجيعه لهذا النادي العريق الذي تأسس عام 1914.

وتحدث السفير لقناة النادي باللغة العربية، وقال إنه يعشق الإسكندرية التي أقام فيها لمدة 4 سنوات، كما يعشق نادي الاتحاد ممثل المحافظة والملقب بسيد البلد، ويتمنى أن يحقق نتائج ممتازة في الدوري المصري الموسم المقبل والذي سينطلق الثلاثاء القادم، مضيفا أن الفريق تم تدعيمه بصفقات جيدة يمكن أن تحقق له النجاح المنشود .

وقال كاسن إنه يشجع نادى الاتحاد منذ أن كان يتعلم اللغة العربية بمدينة الإسكندرية، معربا عن تفاؤله بتحقيق النادي لمفاجأة كبيرة خلال الموسم المقبل.

وتحدث السفير عن اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ورمضان صبحي، مؤكدا أن محمد صلاح يعد خير سفير لمصر في إنجلترا.

وعقب انتهاء الزيارة منح محمد مصيلحي رئيس #نادي_الاتحاد_السكندري، سفير بريطانيا، شعار النادي.

يذكر أن السفير البريطاني دائما ما يقوم بلفتات تغازل المصريين وتثير إعجابهم، فقد نشر صورا وفيديو له، وهو يقوم بتوزيع التمور والإفطار على الصائمين في الشوارع خلال شهر رمضان الماضي، كما نشر تهنئة السفارة البريطانية للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، ونشر صوراً لمائدة إفطار نظمها في السفارة.

كاسن نشر فيديو له وهو يعلّم فيه مواطنيه الإنجليز كيفية نطق اسم محمد صلاح بطريقة سليمة، كما نشر فيديو له وهو يعد وجبة الفتة في عيد الأضحى، وصورا له وهو يتناول الفول والفلافل.