مصر تدين استهداف ميليشيات الحوثي لناقلة نفط سعودية

أدانت مصر استهداف ميليشيات الحوثي لناقلة نفط سعودية في #البحر_الأحمر.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف #ناقلة_النفط_السعودية في البحر الأحمر من قبل ميليشيات #الحوثي في اليمن.

وأكد البيان أن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية في #اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، داعيا إلى التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.