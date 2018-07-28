تحدي كيكي.. تغريم مصري رقص خارج سيارته

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت، أن النيابة العامة غرمت شابا 1050 جنيها (59 دولارا) بعد أن أقر بأنه رقص خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة فيما يعرف برقصة كيكي تشالينج "تحدي كيكي".

وقالت الداخلية في بيان، لم يحدد مكان الواقعة، إن إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت "في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق".

وأضاف البيان أن صاحب السيارة أتى "بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر".

وتعرضت رقصة " #تحدي_كيكي" لانتقادات في #مصر بعد نشر عدة مقاطع فيديو.