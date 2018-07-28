بالصور.. لحظات "خسوف القرن" في سماء مصر

تابع المصريون، ليل الجمعة، لحظات خسوف القمر، وهو الخسوف الأطول في القرن الـ 21، بكاميرات هواتفهم وعدساتهم، مسجلين تلك الظاهرة لحظة بلحظة.

وتلامس القمر كليا مع ظل الأرض ودخل مرحلة الخسوف الكلي في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث شهدت سماء القاهرة ومحافظات مصر، إعتاما كليا للقمر، سيستمر وفق تصريحات مسؤولي معهد البحوث الفلكية حتى الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة قبل منتصف الليل.

وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الخسوف الذي حدث مساء الجمعة، وهو ما يعرف بالقمر الدموي، يحدث لأول مرة من حيث طول الفترة في القرن الحالي، حيث تحرك القمر نحو ظل الأرض واختفى تماما.

وأضاف أن الخسوف استمر جزئيا، وأصبح كاملا ودمويا في التاسعة والنصف، ويصل إلى ذروته عند العاشرة و22 دقيقة، ثم يعود القمر جزئيا عند الساعة 11 و45 دقيقة، وعند الساعة التاسعة و40 دقيقة كان ظل الأرض يساوي 110 في المئة من مساحة سطح القمر.