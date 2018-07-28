على الهواء.. فيديو للسيسي يرقي وزير الدفاع لرتبة أعلى

رقّى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المعيّن حديثا محمد أحمد زكي لرتبة فريق أول من رتبة فريق.

وكان زكي قائدا للحرس الجمهوري عندما عُين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 يونيو/حزيران في حكومة مصطفى مدبولي. ويشغل وزير الدفاع أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل بعد أداء السيسي اليمين القانونية لولاية ثانية.

وأعلن السيسي ترقية زكي على الهواء مباشرة قبيل إعلانه افتتاح مؤتمر دوري للشباب في جامعة القاهرة يغطيه التلفزيون المصري وتستمر أعماله يومين.