حادث سير مروع في مصر.. 8 قتلى و22 مصاباً

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 22 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة تقل عمال مصنع وشاحنة بالقرب من مدينة بورسعيد الساحلية يوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، التي تقع شمال شرقي القاهرة قوله "تم الدفع بعشر سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث".

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك بعض السيارات.

وفي حادث منفصل، خرج عدد من عربات قطار ركاب عن القضبان في محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر، وقالت النيابة العامة في بيان، إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن وزير النقل هشام عرفات أصدر قرارا بإقالة سيد سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكليف محمد رسلان بتولي أعمال رئيس الهيئة. ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن أسباب الإقالة.