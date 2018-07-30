سرقة قرنية من جثة بمستشفى مصري حكومي شهير

تقدم مواطن مصري ببلاغ لأجهزة الأمن يفيد بـ #سرقة_قرنية من جثة شقيقه المتوفى بمستشفى حكومي كبير وشهير.

وقال أحمد التواب شقيق المتوفى محمد التواب أن شقيقه توفي في مستشفى حكومي كبير الأحد، حيث كان في قسم العناية المركزة انتظارا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لاستلام جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما.

واستدعت أسرة المتوفى شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018.

وقالت الأسرة إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.