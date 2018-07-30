مصري يهوى التصوير مع السياح التقط 10 آلاف صورة بـ5 أشهر

عادل علام شاب مصري يبلغ من العمر 26 عاما تخرج هذا العام من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ويهوى التصوير مع السائحين الذين يزورون #مصر وقد تمكّن من التقاط 10 آلاف صورة خلال 5 أشهر.

وقال عادل لـ"العربية.نت" إنه يهوى التصوير مع الأجانب والسائحين الذين يزورون مصر، بهدف جمع أكثر عدد من الصور ودخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، موضحاً أن الشخص الذي حقق أكبر رقم قياسي للتصوير ودخل الموسوعة كان قد التقط صورا مع 10 آلاف شخص، بينما هو التقط 10 آلاف صورة تضم عددا كبيرا من الأفراد وصل إلى 300 ألف شخص.

وأضاف أنه يقوم بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة، مثل الأهرامات والسبع كنائس والحسين وخان الخليلي، بالإضافة لحفلات لكبار المطربين مثل محمد حماقي ونانسي عجرم وغيرهم، لمقابلة الأجانب والعرب والتقاط الصور معهم.

وأوضح علام أنه يقنع السائحين بفكرته، ويقول لهم إنه في طريقه لتجميع 10 آلاف صورة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لدخول موسوعة "غينيس"، وعقب أن يحصل على موافقتهم على التصوير، يلتقط الصور معهم.

وأكد أنه جمع العدد المطلوب، واحتفظ بالصور على قرص مدمج، به 10 ملفات، يضم كل ملف 1000 صورة، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم ما لديه للمسؤولين في "غينيس" لدخول الموسوعة.