مصر ترد على أزمة "الشهادات المزورة" في الكويت

نفت مصر تورط جامعاتها في إصدار أي شهادات جامعية مزورة في #الكويت، وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العالي، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة التي أثيرت مؤخرا في دولة الكويت، مشيرة إلى عدم قيام الجامعات المصرية بإصدار أية شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وذكرت الوزارة أن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص فى إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.

وأضافت أن الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية، مشيرة إلى قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.

وأكدت الوزارة تواصلها الدائم مع السلطات الكويتية وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي للتأكد من صحة الشهادات الدراسية لها، موضحة استعدادها للتحقيق في أية حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر.

وأوضحت أن إجراءات تقدم الطلاب الوافدين للجامعات المصرية لا تحتاج إلى مندوبين أو وسطاء، ويتم التقدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين، وفي حالة الموافقة يقوم الطالب بالنزول إلى مصر لاستكمال إجراءات قيده.

وأشارت الوزارة إلى توجيه الجامعات المصرية بإرسال نسخة إلكترونية من نتيجة طلاب كل دولة، تُسلم سنويًّا إلى سفاراتها بمصر، أو تُرسل إلى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها إلى الجهات التعليمية المعنية.