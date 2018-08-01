مصر تطلب الكشف عن سبب انتحار أحد رعاياها بإيطاليا 

أعلنت #الخارجية_المصرية أنها تواصلت مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات #انتحار حسن رمضان مخيمر شرف.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تتابع مع #السلطات_الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن "حسن رمضان مخيمر شرف" إكلينيكيا، وذلك بعد نقله من محبسه في سجن مدينة "فيتربو" بإيطاليا إلى مستشفى المدينة نتيجة محاولته الانتحار طبقا لما أفادت به إدارة السجن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في #روما، تحركت فور تلقيها خطابا رسميا من إدارة السجن 24 يوليو بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى، نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي، مطالبة إبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا.

وقال إن السفارة قامت بالتواصل مع أحد أقرباء المواطن في #إيطاليا، كما قامت بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للاطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى قامت مساء الثلاثاء بإبلاغ السفارة بوفاة المواطن إكلينيكيا نتيجة المضاعفات الناتجة عن محاولة الانتحار.

وأضاف أبو زيد، أن السفارة من جانبها قامت بإرسال وفد في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة "فيتربو"، وذلك لمقابلة مسئولي المستشفى والسجن للوقوف على ملابسات الحادث، حيث اجتمع الوفد مع مسؤولي المستشفى، الذين أفادوا بأن المواطن المصري، قد نقل إلى المستشفى يوم 23 يوليو الماضي في حالة فقدان وعي تامة، حيث اتضح أنه حاول الانتحار شنقا في محبسه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في روما، مازالت على تواصل مع أسرة المصري لإبلاغها بأي تطورات في هذا الصدد، مع قيامها بمخاطبة إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته.