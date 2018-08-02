إيطاليا تحتجز وزيرا مصريا هاربا وغموض حول مصيره

أعلن محمد محسوب، الوزير المصري السابق في عهد الإخوان والهارب إلى أوروبا، أن الشرطة الإيطالية أوقفته قرب مدينة كاتانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمهيدا لتسليمه للسلطات المصرية لتنفيذ عدة أحكام قضائية صدرت بحقه.

وقال على صفحته بموقع "تويتر" إن توقيفه تم بطلب من السلطات المصرية تمهيدا لتسليمه، مضيفا أن السلطات الإيطالية ترفض الإفصاح عن الاتهامات الموجهة إليه، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الإيطالي حول احتجازه أو سببه، وتحديد مصيره سواء بالإفراج عنه أو تسليمه لمصر.

محمد محسوب شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق رئيس الوزراء السابق في عهد الإخوان، وهو عضو الهيئة العليا بحزب الوسط المصري.

أما القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية بحق محسوب، تنوعت ما بين المرتبطة بالتحريض على الإرهاب، والنصب والاحتيال ومنها حكم قضائي صدر من محكمة جنح مدينة نصر في أبريل 2015، بحبسه 3 سنوت وكفالة 10 آلاف جنيه، لثبوت تورطه بالنصب والاستيلاء على 200 ألف دولار من مستثمر خليجي.