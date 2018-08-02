متزوج من إيطالية.. روما تطلق سراح الوزير المصري الهارب

قررت السلطات الإيطالية الإفراج عن الدكتور محمد محسوب، الوزير المصري الهارب في أوروبا، بعد احتجازه لمدة 16 ساعة، على خلفية مذكرة مقدمة ضده من الإنتربول لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، أن الوزير المصري السابق في عهد الإخوان تم الإفراج عنه بعد توقيفه في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأوضحت أن محسوب الذي تولى وزارة المجالس النيابة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي يحمل الجنسية الإيطالية، ومتزوج من إيطالية، وتم توقيفه بسبب تهم الاحتيال والتزوير ضد إحدى الشركات الخليجية، بطلب من السلطات المصرية.

وأكد محسوب على صفحته بموقع "تويتر" نبأ الإفراج عنه، مقدماً الشكر لكل من تضامنوا معه وساندوه.

خارجية مصر ترد

من جانبها كشفت مصر تفاصيل احتجاز محسوب، حيث صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في روما تلقت إخطاراً شفهياً من السلطات الإيطالية، بأنها ألقت القبض على الإخواني الهارب محمد محسوب، والذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية سابقا، بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي.

وقال إن الإخطار تضمن أن السلطات الإيطالية تدرس حاليا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.

وكشف أبو زيد أن السفارة المصرية في روما تلقت اتصالا لاحقا من الخارجية الإيطالية، يفيد بأن المتهم قد تم الإفراج عنه لكونه يحمل الجنسية الإيطالية منذ عام 2016 نظرا لزواجه من سيدة إيطالية، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت على أنها سوف تنظر فيما نسب إليه من اتهامات من قبل الجهات القضائية المصرية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الوزارة سوف تتابع عبر السفارة المصرية في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولا بأول.

محسوب شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الإخوان، وهو عضو الهيئة العليا بحزب الوسط المصري أحد الأحزاب المتحالفة مع الإخوان.

وتضمنت القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية بحق محسوب، التحريض على الإرهاب، والنصب والاحتيال، ومنها حكم قضائي صدر من محكمة جنح مدينة نصر في أبريل 2015، بحبسه 3 سنوت وكفالة 10 آلاف جنيه، لثبوت تورطه بالنصب والاستيلاء على 200 ألف دولار من مستثمر خليجي يمتلك شركة كبيرة تعمل في مصر.