داهمته أزمة قلبية.. وفاة أول حاج مصري بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة أول حاج بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، بعد أن داهمته أزمة قلبية حادة.

وقالت إنه تم نقل الحاج المصري عقب إصابته إلى مستشفى أجياد في #مكة_المكرمة، حيث فارق الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح الدكتور #محمد_شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج المصري يدعى جلال سعد محمد مرزوق، ويبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة الغربية، ويتبع حج قرعة وزارة الداخلية.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفا أنه يتم التنسيق حاليا مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

يذكر أن الفوج الأول من حجاج مصر توجه إلى الأراضي المقدسة الأربعاء الماضي.