عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

مجهولون يغتالون مرشحا برلمانيا سابقا أمام منزله بسيناء

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد 
المغتال سامي الكاشف مرشح سابق لانتخابات مجلس النواب بمصر
رابط مختصر

اغتال مجهولون مسلحون مرشحا سابقا للبرلمان في #مصر، أمام منزله بالعريش في شمال #سيناء.

وكشف مصدر أمني ومصادر قبلية بالمدينة لـ"العربية.نت" أن مجهولين مسلحين أطلقوا وابلا من النيران على #سامي_الكاشف المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب أمام منزله مساء الجمعة فأردوه قتيلا.

وأضافوا أن الكاشف الذي ينتمي لعائلة كبيرة بالعريش تلقى ٨ رصاصات في الرأس والصدر، وتوفي على الفور، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحادث، وقامت بتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

سامي الكاشف المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب سامي الكاشف المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب

ونعت قبائل سيناء المرشح السابق، مؤكدة أنه كان معروفا بتقديم الخدمات وأعمال الخير لأهالي العريش وشمال سيناء، وليست له خلافات أو عداوات مع أحد.

وأكدوا أن القتيل كان مناوئا للجماعات المتطرفة والتكفيرية، ويفند أفكارهم المنحرفة، ويكشف للمواطنين عن خطورة تلك الأفكار وما تفعله تلك الجماعات من أعمال قتل وعنف وإرهاب.

كلمات دالّة

#اغتيال, #سيناء, #سامي الكاشف, #مصر

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر