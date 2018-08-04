وزير خارجية إيطاليا في مصر لـ"عقد مشاورات سياسية"

وصل وزير الخارجية الإيطالي، انزو موافيرو ميلانيزي، إلى القاهرة، السبت، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس في مطار العاصمة المصرية، "لإجراء مشاورات سياسية" مع نظيره المصري.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية السبت، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري "يلتقي غداً الأحد وزير خارجية إيطاليا لإجراء مشاورات سياسية، يعقبها مؤتمر صحافي".

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا إثر مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جيوليو #ريجيني في القاهرة مطلع العام 2016، وتبين أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

وتقوم السلطات في البلدين بمواصلة التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية.

وكان ريجيني (28 عاما) طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب شديد.

وتسببت واقعة ريجيني بتوتر بين البلدين، حيث استدعي على إثرها السفير الايطالي في مصر إلى روما وغادر في نيسان/أبريل 2016.

إلا أن العلاقات بدأت في التحسن مجددا وعاد عاد السفير الإيطالي ليتولى مهامه مجددا في القاهرة في أيلول/سبتمبر 2017.