أول فوج حجاج فلسطينيين يغادر مطار القاهرة

بدأت شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لنقل حجاج فلسطين إلى السعودية لأداء مناسك الحج، بعد وصولهم للقاهرة عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 4 رحلات جوية تتجه جميعها إلى مطار جدة الدولي لنقل 1105 حجاج فلسطينيين لأداء مناسك الحج.

وحرص سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربي،ة دياب اللوح، فجر اليوم الأحد، على توديع الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 800 حاج وحاجة من قطاع غزة، قادمين من معبر رفح استعداداً للمغادرة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.