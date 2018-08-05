"أبو الهول" جديد يظهر في مصر

أعلنت مصر، الأحد، اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" بمحافظة الأقصر، جنوب البلاد.

وقال محمد عبد العزيز، مدير عام آثار الأقصر، إنه تم اكتشاف تمثال جديد لأبي الهول، بطريق الكباش (أثري يربط بين معبدي الأقصر والكرنك).

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحافية، أن وزارة الآثار دعت الزوار لزيارة طريق الكباش، لمشاهدة التمثال المكتشف.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لرفع التمثال المكتشف، دون الكشف عن أبعاد حجمه.

وقال إنه عبارة عن جسم إنسان ورأس أسد، حيث إنه لا يمكن استخراجه لحظة اكتشافه مباشرة، وذلك لطبيعة البيئة التي كان موجودا بها.

و"أبو الهول" تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، تقع النسخة المعروفة منه بمنطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم.

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بلغ طوله 73.5 متر، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية، حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.