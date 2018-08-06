انطلاق المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، في وقت متأخر ليل الأحد، عن انطلاق جلسات المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر على مستوى الخبراء في جولتها الخامسة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، لم تشر فيه لمدة هذه المباحثات أو موعد نهايتها، مكتفية بذكر أنها انطلقت صباح الأحد.

وذكر البيان أن رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد، من المنتظر أن يصل العاصمة السودانية، الخرطوم، في وقت لاحق الاثنين، دون توضيح مدة الزيارة وتفاصيلها.

وأشار رئيس الجانب السوداني بالمباحثات، الفريق ركن، هشام عبد المطلب أحمد، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة في البلدين لصالح العمل المشترك، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب، وفق البيان.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب، خالد لبيب رئيس الجانب المصري، وفق ذات المصدر، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون وتعزيزها في كل المجالات.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، اتفق #السودان و #مصر على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك إبّان زيارة السيسي للخرطوم.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.