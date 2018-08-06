9 إصابات إثر انفجار سيارة جنوب القاهرة

ارتفع عدد المصابين بحادث انفجار سيارة، الاثنين، في القاهرة إلى 9 إصابات، تراوحت بين حروق وجروح بسيطة إلى متوسطة، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.

ووفق معلومات أولية غير رسمية، فإن الانفجار ناتج عن عطل في سيارة أعلى كوبري في منطقة الدقي أدى إلى انفجار محرك السيارة وتضرر سيارتين مجاورتين.

وكان التلفزيون المصري قد أكد، الاثنين، أن سيارة اشتعلت عند مطلع كوبري أكتوبر في منطقة الدقي القريبة من وسط #القاهرة.

وسمع شاهد من رويترز دوي انفجار قوي، ورأى آخرون من مراسلي رويترز سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.