سفير السعودية في القاهرة: 78 ألف تأشيرة حج لمصر

أكد #أسامة_نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أن السعودية تسخر كافة إمكانياتها، في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام، بداية من تيسير الحصول على تأشيرات الحج في سفاراتها المختلفة حول العالم، مروراً بأداء الشعائر في طمأنينة وسكينة، وانتهاء بالعمل على عودة الحجيج سالمين إلى بلادهم.

وفى هذا السياق، أشار نقلي إلى أن سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة لا تدخر جهداً في توفير كافة التسهيلات للمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام. وقدمت السعودية إلى الحجاج المصريين هذا العام 78 ألف تأشيرة حج، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبه، قال محمد السبيعي رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة في القاهرة إن قنصليات المملكة الثلاث في القاهرة والإسكندرية والسويس قدموا هذا العام تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بإجراءات استخراج التأشيرات للحجاج المصريين، والوقت المخصص لذلك.

وكشف السبيعي أن شركة "تسهيل VFS" المعنية بالحصول على بصمة الحاج أضافت نحو 15 فرعاً في كافة أنحاء الجمهورية ليبلغ مجموع فروعها 26 فرعاً، موزعين على المحافظات المصرية المختلفة. كما ضاعفت عدد ساعات العمل لدى مكاتبها لتبدأ في الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، مع إلغاء عطلة نهاية الأسبوع، بهدف التيسير على الحجاج المصريين، والحد من التكدس والإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات.

ونوّه السبيعي إلى ضرورة الانتباه بأن التأشيرات لم تعد تصدر بالشكل التقليدي المعمول به منذ سنوات، حيث تم إلغاء اللاصق المطبوع على جوازات السفر وذلك للمرة الأولى هذا العام، وحل محله المسار الإلكتروني الجديد، وهو عبارة عن رابط إلكتروني يمكن للحاج التأكد من خلاله من حصوله على التأشيرة، بإدخال بياناته في الأماكن المخصصة لذلك، كما تم تزويد جميع خطوط الطيران بهذا الرابط للتأكد من بيانات الحاج قبل الصعود إلى الطائرة.

وحصلت مصر هذا العام على 78 ألف تأشيرة حج تتضمن 36 ألف تأشيرة للحج السياحي، فيما يوزع العدد المتبقي بين وزارة الداخلية المسؤولة عن حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن حج الجمعيات.

وأكد رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في القاهرة على أن بعثة الحج المصرية تلقى كل تعاون وترحيب من جانب السلطات السعودية، حيث استضافت المملكة قبل عدة أشهر اجتماعات ضمت رئاسة البعثة المصرية مع مسؤولي وزارة الحج بالمملكة وذلك لتوقيع عقود المعيشة والسكن والانتقالات.