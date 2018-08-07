مصر.. القبض على مسؤول كبير في المحليات بتهم فساد

ألقت الرقابة الإدارية، الثلاثاء، القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، متلبسًا برشوة في مكتبه، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة.

وقال أيمن عتريس، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة في تصريحات صحافية، إنه تم اقتياد رئيس حي الهرم من مكتبه إلى جهة التحقيق ظهر اليوم الثلاثاء.

وتحفظت الجهات التي ألقت القبض عليه على العديد من الأوراق الموجودة في مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به.

يذكر أنه في شهر يونيو عام 2017، تم تعيين اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيسًا لحي الهرم بمحافظة الجيزة خلفًا للمهندس سميح عبدالجواد، القائم بأعمال رئيس الحي، بعد خلو المنصب، وكان آخر رئيس حي له هو اللواء إسماعيل عبد الواحد.