مصر ترفض أي تدخل خارجي في شؤون السعودية

أعلنت #مصر أنها تتابع بقلق تطورات الأزمة بين المملكة العربية #السعودية و #كندا، معربة عن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع تطورات الأزمة بين الرياض وأوتاوا وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول و احترام سيادتها.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيراً إلى تضامن مصر مع السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.