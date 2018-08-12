مصر.. تحديد هوية الإرهابي الذي حاول التسلل إلى كنيسة

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، عن كافة أطراف التنظيم الإرهابي الذي استهدف كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد، أمس السبت، والذي أسفر عن انتحار المتهم الرئيسي بتفجير نفسه نتيجة التشديدات الأمنية بمحيط المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن قطاع الأمن الوطني من خلال التحريات الميدانية حدد البؤرة الإرهابية المرتبطة بالإرهابي المنتحر المدعو عمر محمد أحمد مصطفى، وقالت إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر تلك البؤرة، وهم:

1ـ محمد أحمد عبد المؤمن عواد، الاسم الحركي زيزو المنياوي، مواليد 22 فبراير 1975، ويقيم بشارع الجمهورية بمنطقة الزاوية الحمراء، موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية، وسبق توليه مسؤولية إحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي منذ عام 1999.

2ـ يحيى كمال محمد دسوقي، مواليد 17 ديسمبر 1979، ويقيم بمساكن الزاوية الحمراء، والمهنة ميكانيكي سيارات.

3ـ صبري سعد محمد موسى، مواليد 11 أكتوبر 1976، ويقيم في شارع الحاج خيري، بمحافظة القليوبية، موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية، وسبق انضمامه لإحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي منذ عام 1999.

4ـ رضوى عبدالحليم سيد عامر، مواليد 17 أبريل 1976 بالقاهرة، وتقيم في 35 شارع محمد مظهر بالزمالك، حاصلة على لياسنس آداب، والمذكورة من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج.

5ـ هيثم أنور معروف ناصر، مواليد 16 فبراير 1974، بالقاهرة، ويقيم في 44 شارع أحمد رمضان الزاية الحمراء، وسبق انضمامه لإحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي منذ عام 1999.

6ـ نهى أحمد عبدالمؤمن عواد، مواليد 4 يناير 1981 بالقاهرة، وتقيم في 44 شارع أحمد رمضان الزاوية الحمراء، (زوجة المتهم الخامس وشقيقة المتهم الأول محمد عواد).

وأفادت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني عثر بحوزة أفراد البؤرة على المضبوطات التالية:

2 سلاح آلي، 1 رشاش عوزي، 1 طبنجة عيار 9 مم، 2 فرد خرطوش، كمية كبيرة من الطلقات النارية، نصف كيلو بارود، 5 كيلو غرامات من مادة النترات، كمية من بودرة الألمنيوم والسائل الأسيتون، التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، دائرة كهربية، ريموت كنترول، كمية كبيرة من الألعاب النارية، برطمان به مادة سائلة مجهولة، جوال به كمية رومان البلي، كمية كبيرة من المسامير، ومبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، وعدد 3 سيارات.