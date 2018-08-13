الأمن المصري يقتل 6 متطرفين بمداهمة قرب القاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم السبت، إن قوات الشرطة قتلت ستة #عناصر_إرهابية في مداهمة لمسكن يختبئون به قرب القاهرة.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون به بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار مما دفعها للرد، وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين.

وذكر البيان أن القوات عثرت بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وطلقات نارية وبعض منشورات متطرفة.

ولم يذكر البيان متى جرت المداهمة على وجه التحديد. ونشرت الداخلية صورا لبعض جثث القتلى وبجوارها أسلحة نارية ملقاة على الأرض.

وجاء في البيان أن هؤلاء الأشخاص قاموا "بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة".

وحددت أجهزة الأمن، حسب ما ورد في البيان، هوية ثلاثة من القتلى، ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم في قرية السلام التابعة للعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متطرفون موالون لتنظيم داعش.

وأمس الأحد، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن قوات الأمن في محافظة شمال #سيناء قتلت 12 "إرهابيا" خلال مداهمة أمنية بالعريش.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قالت وزارة الداخلية في بيان، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على سبعة أشخاص، بينهم امرأتان، لصلتهم بمهاجم انتحاري فجر نفسه بالقرب من كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة يوم السبت.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت إن أجهزة الأمن أحبطت يوم السبت محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف #كنيسة_العذراء في منطقة مسطرد شمالي القاهرة.

وقال التلفزيون إن المهاجم فجر نفسه أعلى جسر قريب بعد أن حالت الإجراءات الأمنية دون وصوله إلى الكنيسة.

وتعرضت عدة كنائس في مصر لهجمات في السنوات الأخيرة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن أغلبها.