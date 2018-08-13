الأمن المصري يوجه ضربات استباقية لعدد من بؤر الإرهاب

أعلنت قوات الأمن المصرية خلال الأيام الماضية نجاحها في توجيه عدد من الضربات الاستباقية لبعض البؤر الإرهابية في عدد من المحافظات، معلنة أسماء العناصر الإرهابية التي تورطت في المحاولة الفاشلة لتفجير كنيسة السيدة العذراء، كما أعلنت قوات الأمن عن هوية الانتحاري وقبضت على المجموعة التي ساعدته.

الداخلية أعلنت أيضاً مقتل 6 إرهابيين بمدينة السادس من أكتوبر كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الحيوية ودور العبادة أثناء فترة الأعياد.

ضربات استباقية تعكس أن عمليات التحري وجمع المعلومات طوال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها.

وكانت قوات الأمن أعلنت في وقت سابق عن مصرع 12 إرهابياً بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، كانوا يخططون لعمليات إرهابية، ما يراه متابعون نجاحاً في استهداف البؤر الإرهابية ومتابعتها في مناطق مختلفة.

وأياً كان اسم الجماعات الإرهابية التي تستهدف الدولة المصرية، فإن نجاحاً ملحوظاً لقوات الأمن سجل مؤخراً بهذه الضربات الاستباقية رغم ما تواجهه من تحديات، أبرزها تورط عناصر جديدة ليس لديها سجل إرهابي.