مقتل 5 أشخاص في انهيار منزل بصعيد مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إن 5 أشخاص قتلوا يوم الاثنين جراء انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بمدينة قنا في #صعيد_مصر، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الخمسة من أسرة واحدة وبينهم أربعة أطفال.

وأضافت وزارة الصحة أن قوات الدفاع المدني تواصل جهودها للبحث عن أي ضحايا آخرين.

وقالت وكالة أنباء #الشرق_الأوسط_الرسمية إن القتلى امرأة تبلغ من العمر 35 عاما وأربعة أطفال إخوة منهم ثلاث بنات وولد واحد تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاما.

وتتكرر حوادث مماثلة في مصر لوجود كثير من #المباني_الآيلة_للسقوط وأخرى مشيدة دون تطبيق معايير البناء.