مصر.. حبس 6 عناصر إرهابية بقضية هجوم كنيسة مسطرد

أمر النائب العام المصري بحبس 6 من العناصر الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهم بالانضمام إلى #جماعة_إرهابية أُسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفيرية، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والقيام بأعمال عدائية ضد منشآت الدولة الحيوية وضد دور العبادة والقوات المسلحة والشرطة، وكذلك ارتكاب جريمة إرهابية باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد محافظة القليوبية.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بضبط عناصر البؤرة الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، إضافة إلى كميات من المواد المفرقعة ودوائر كهربائية تستخدم عليها ومبالغ مالية.