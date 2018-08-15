"يا خراشي" و"خالص مالص".. مفردات مصرية هذا أصلها

"خالص مالص بالص" و"ياخراشي" و"حتتك بتتك".. وكلمات أخرى يتحدث بها المصريون في تعاملاتهم اليومية، من دون أن يعرف الكثيرون منهم معناها، ولماذا ينطقونها في مناسبات معينة؟

ويقول شعيب عبد الفتاح، الخبير والباحث في التراث لـ"العربية.نت "إن أصل كلمة خالص مالص بالص ترجع إلى عهد الفاطميين، حيث كان الفاطميون يفتتحون أبواب القاهرة مع أول ضوء للفجر، وكانوا لا يسمحون بدخول التجار إلا بعد دفع الضريبة المقررة يوميا.

صك خالص الضرائب

ويضيف أن من كان يدفع الضريبة من التجار يحصل على صك بأنه خالص الضرائب، فيما كان بعض التجار يقومون بمنح الجنود الواقفين على بوابات الدخول "بلاصا" من العسل أو المش أو ما شابه بديلا عن النقود، ويسمح لهم الجنود بالمرور، ولذلك كانوا يطلقون عليه بالص أي أنه منحهم بلاصا أو أكثر كضريبة عليه.

ويقول الخبير المصري إنه هناك فئة أخرى من التجار كانت تجارتهم صغيرة ولا تتجاوز حمولة حمار أو جمل ، فكان يسير بها بجوار قافلة من قافلات من دفعوا الضرائب محاولا التهرب من الضريبة، وفور أن يراه الجنود في شوارع المدينة يستوقفونه ويحاسبونه بتهمة التملص من دفع الضريبة ويقولون عليه مالص.

ويضيف أنه لهذا السبب تواردت جملة خالص مالص بالص على لسان المصريين، وتقال عند إبراء الذمة أو التأكيد على سداد كافة المستحقات والرسوم المقررة.

الخراشي أول إمام للجامع الأزهر

وبالنسبة لأصل كلمة يا "خراشي" فيقول شعيب عبد الفتاح إن أصل كلمة "يا خراشي" يعود إلى الإمام الشيخ محمد الخراشي أول إمام للجامع الأزهر الشريف وأحد كبار العلماء المسلمين، وسمي بالخراشي نسبة إلى قريته أبو خراش، بمحافظة البحيرة.

ويضيف أن الشيخ كان معروفاً بنصرته للحق وقوة كلمته، وكان الكثيرون يستغيثون به لنصرتهم ونجدتهم من تعنت كبار الموظفين، ووصل الأمر إلى أن صارت استغاثة - يا خراشي- هي النداء الشعبي لشيخ الأزهر كي ينصرهم علي الظلم الواقع عليهم، مشيراً إلى أن كلمة يا خراشي كانت دليلاً على قوة الأزهر وشيخه.

"حتتك بتتك"

ويكشف الخبير المصري أصل كلمة حتتك بتتك، ويقول إنها كانت تصف الجائع المقبل بنهم على الطعام، وتعني أنه هجم على الطعام فالعظام في الهيروغليفية اسمها "بات" واللحم في الهيروغليفية اسمه "حات" فحتتك بتتك تعني أنه التهم اللحم والعظم معاً من شدة جوعه، مضيفاً أنه نسبة لكلمة حات الهيروغليفية أطلق المصريون على الكبابجي اسم الحاتي.