قبرص تسلم القاهرة خاطف طائرة مصرية بحزام ناسف مزيف

تسلمت السلطات المصرية من نظيرتها القبرصية أمس السبت، مصرياً قام في مارس 2016 بخطف طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران"، وهي في رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة، وأجبر قائدها بعد فترة وجيزة من إقلاعها على التوجه بها إلى مطار مدينة "لارنكا" بقبرص، المقيمة فيها زوجته السابقة Mariana Paraschou وأولاده الأربعة منها، وهو سيف الدين مصطفى محمد إمام، المولود في 1957 بالقاهرة.

سيف الدين، خدع قائد الطائرة وطاقمها وكل من كان على متنها، بزعمه أنه يرتدي أسفل ملابسه حزاما ناسفا ومعدا للتفجير، ثم اتضح أثناء عملية الخطف أن الحزام مزيف، مع ذلك امتثلوا لأوامره وهبطوا بالطائرة في المطار القبرصي، وفيه استسلم لسلطات الجزيرة التي مثل أمام محكمة فيها بعد 8 أيام، فذكر أنه اضطر إلى الخطف ليتمكن من رؤية أولاده الغائبين عنه منذ انفصل في 1992 عن زوجته، فزجه القضاء القبرصي طوال عامين وراء القضبان، إلى أن انتهى جدل قضائي بين الدولتين بتسليمه أمس السبت إلى السلطات المصرية.





ولسيف الدين، سجل جنائي في 16 قضية متنوعة سبقت خطفه للطائرة التي كان على متنها 61 شخصا، هم 8 أميركيين و4 بريطانيين و4 هولنديين وبلجيكيان ويونانيان وإيطالي وفرنسي وسوري، إضافة إلى 38 مصريا، بينهم طاقم من 8 أفراد، بحسب ما كتبت عنه "العربية.نت في أحد تقاريرها، المشير إلى أنه قام بعمليات تزوير وسرقات مساكن وانتحال صفة ومخدرات وإصدار شيكات من دون رصيد.

كما سبق فصله من كلية الحقوق بجامعة بيروت في الاسكندرية، وبعدها أسس شركة وهمية ليخفي خلفها جرائمه، سماها "سيف الدين لتوريدات السلع الغذائية". وفي سجله أيضا أنهم اعتقلوه جنائيا 3 مرات وصدر حكم في 2010 بحبسه، لكنه هرب أثناء أحداث 25 يناير 2011 ثم سلم نفسه في 2014 فسجنوه لعام، ومن بعدها خطف الطائرة.





وكان سيف الدين أقام حتى 1994 في قبرص، وغادرها تاركا فيها مطلقته وأبناءه، منه 3 متزوجين أعمارهم 26 و28 و32 سنة، فيما الرابع كان لا يزال أعزب عام خطف الطائرة، وهم "يرفضون اللقاء به والتحدث إليه" بحسب ما ورد في وسائل إعلام قبرصية نقلا غن مطلقته التي رفضت بدورها اللقاء به، ولا قامت بزيارته طوال عامين من اعتقاله.