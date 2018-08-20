ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 19

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 19.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحاجة تدعى نحمده محمد حنفي، تبلغ من العمر 56 عاما، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة الجيزة، وتوفيت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وذلك بمكة المكرمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.