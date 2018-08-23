مصر..انحسار واضح لظاهرة التحرش بالأماكن العامة في العيد

هدوء لافت شهدته الحدائق والمتنزهات في مصر بعد أن انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة التحرش خاصة في مواسم الأعياد.. الانتشار الأمني المكثف وزيادة الوعي لدى الشباب كان أحد أهم أسباب انحسار الظاهرة.

فلأول مرة منذ سنوات لم تتصدر مشاهد التحرش من الشباب للفتيات خلال العيد عناوين المواقع الإلكترونية، فكثيرون أكدوا أن الانتشار الأمني الواضح في الطرق والمتنزهات وأمام دور السينما قد ساعد في انحسار هذه الظاهرة التي أثارت غضب الشارع المصري لسنوات عدة.

إلا أن آخرين رأوا أن توعية الشباب بآثار وعواقب الأمر هي ما ساهمت في الحد من هذه الظاهرة.

فتيات ونساء رأين أن الكثيرات بتن يستطعن الخروج والتنزه بحرية عن ذي قبل.

البعض رأى فيما انتشر مؤخراً من صور وفيديوهات لفتيات قمن بفضح شباب حاولوا التحرش بهن سبباً في خوف الشباب من التحرش بالفتيات.

وكانت عدة مبادرات قد ظهرت في السنوات الماضية لمواجهة هذه الظاهرة والتي يعد من أبرزها مبادرة "شفت تحرش" التي لعبت دوراً مهماً في توعية المجتمع.

وقد شهدت الشوارع المصرية والحدائق العامة في عيد الأضحى هدوءاً وانضباطاً لافتاً بعد انحسار التحرش بشكل ملحوظ.. انحسار يرى الكثيرون أنه يجب البناء عليه حتى لا تعود هذه الظواهر المسيئة مرة أخرى إلى شوراعنا.